Yargıtay, Narin Güran'ın ailesine verilen cezaları onadı

Yargıtay, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran hakkında verilen kararları Yargıtay incelemesinden geçirdi. Yüksek Mahkeme, üç sanık yönünden yerel mahkemenin hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

ANNE, AĞABEY VE AMCANIN CEZALARI KESİNLEŞTİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül 2024'te bulunmuş, yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Dava sürecinde tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, 28 Aralık 2024 tarihinde görülen duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay'ın kararıyla birlikte, anne, amca ve ağabey hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hükümleri onanmış oldu.

NEVZAT BAHTİYAR İSE YENİDEN YARGILANACAK

Yargılama sonucunda Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise öldürmeye yardım etmek suçundan yeniden yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında gizlenmiş halde bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kameralarından Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla götürdüğü tespit edilen ve gözaltına alındıktan sonra Narin'i öldürmediğini ileri sürerek sadece dereye taşıyarak gizlediğini savunan komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

28 Aralık 2024'te Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a bu suçtan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.