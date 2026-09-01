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Yargıtay'dan Anıtkabir'de Adli Yıl Açılışı Ziyareti

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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki heyet, 2026-2027 Adli Yılı açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Kerkez, adalet hizmetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, 2026-2027 Adli Yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay üyeleri, Yargıtay tetkik hakimleri ve savcılarla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Başkan Kerkez'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Kerkez, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kerkez, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ömrünüzün neredeyse tamamını ülkemiz için harcadınız. Cumhuriyetimizi kurana kadar büyük zorluklarla, büyük zaferler kazandınız. Daha sonra da hiçbir şahsi çıkar gözetmeden devletimiz için son nefesinize kadar mücadele ettiniz.

Bizlere emanet ettiğiniz bu ülkede, adalet hizmetlerini en güzel şekilde sunmaya kararlılıkla devam edeceğimize söz veriyoruz. Yargıtay olarak sizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA
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