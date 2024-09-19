Yargıtay, Hatay Valisi Rahmi Doğan Hakkında Suç Duyurusunu İşleme Koymadı

(ANKARA) - Yargıtay, Hatay'da 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden Cahit Aşkar'ın dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan hakkında yaptığı suç duyurusunu işleme koymadı. Yargıtay'ın bu kararının ardından Doğan, Sakarya Valiliği'ne atandı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce vatandaş yaşamını yitirdi. Dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan, 15 Mart 2023 tarihinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etmişti. Memleketi Sivas'tan aday adayı olduğunu açıklayan Rahmi Doğan'ı, AK Parti aday göstermemişti. Ardından Rahmi Doğan merkez valisi olmuştu.

Hatay'da yaşayan Cahit Aşkar adlı vatandaş, Doğan hakkında deprem öncesinde ve sonrasında gerekli önlemleri almamak suretiyle binlerce vatandaşın ölümüne, yaralanmasına ve binlerce yapının yıkılmasına neden olduğu gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği iddiasıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

ANKA Haber Ajansı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün Rahmi Doğan hakkında yapılan suç duyurusunu işleme koymadığını dün gündeme getirdi. Kararda, "Rahmi Doğan hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı" ileri sürüldü.

Yargıtay'ın kararının ardından Resmi Gazete'nin bugün sayısında yayımlanan karar sonrası Rahmi Doğan, Sakarya Valisi olarak atandı.