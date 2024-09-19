Üye Girişi
Haberler

Yargıtay, Hatay Valisi Rahmi Doğan Hakkında Suç Duyurusunu İşleme Koymadı

Yargıtay, Hatay Valisi Rahmi Doğan Hakkında Suç Duyurusunu İşleme Koymadı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cahit Aşkar'ın, depremdeki ölümlerle ilgili yaptığı suç duyurusu Yargıtay tarafından işleme alınmadı. Rahmi Doğan, Yargıtay kararının ardından Sakarya Valiliği'ne atandı.

(ANKARA) - Yargıtay, Hatay'da 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden Cahit Aşkar'ın dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan hakkında yaptığı suç duyurusunu işleme koymadı. Yargıtay'ın bu kararının ardından Doğan, Sakarya Valiliği'ne atandı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce vatandaş yaşamını yitirdi. Dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan, 15 Mart 2023 tarihinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etmişti. Memleketi Sivas'tan aday adayı olduğunu açıklayan Rahmi Doğan'ı, AK Parti aday göstermemişti. Ardından Rahmi Doğan merkez valisi olmuştu.

Hatay'da yaşayan Cahit Aşkar adlı vatandaş, Doğan hakkında deprem öncesinde ve sonrasında gerekli önlemleri almamak suretiyle binlerce vatandaşın ölümüne, yaralanmasına ve binlerce yapının yıkılmasına neden olduğu gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği iddiasıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

ANKA Haber Ajansı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün Rahmi Doğan hakkında yapılan suç duyurusunu işleme koymadığını dün gündeme getirdi. Kararda, "Rahmi Doğan hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı" ileri sürüldü.

Yargıtay'ın kararının ardından Resmi Gazete'nin bugün sayısında yayımlanan karar sonrası Rahmi Doğan, Sakarya Valisi olarak atandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sakarya Valiliği Sakarya Valiliği Rahmi Doğan Yargıtay Politika 3-sayfa Deprem Güncel Hukuk Hatay

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Halil Yiğit öldürüldü

 Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

"Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… AKBANK olayı nedir? Masterchef 19 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halil Yiğit kimdir? PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü mü? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı? GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili uzun, anlamlı, resimli mesajlar... HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu! Masterchef'te bu hafta eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024: EGM Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM ve PA başvuru ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });