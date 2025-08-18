Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek

Ankara'da aldığı sıfır otomobilin üzerinde lekeler bulunan bir kişi, aracın yenisiyle değiştirilmesi talebi reddedilince dava açtı. Yargıtay, aracı "gizli ayıplı" saydı ve değişimine karar verdi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, bayiden sıfır kilometre satın aldığı aracın kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında tortu şeklinde lekeler olduğunu fark etti.

BAYİ MÜŞTERİNİN DEĞİŞİM TALEBİNİ REDDETTİ

Durumu firma yetkililerine bildiren vatandaş, "lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemi uygulandığında lekelerin geçeceği" cevabını aldı. Cila sonrası lekeler geçmeyince hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesini talep eden kişinin isteği bayi tarafından karşılanmadı.

OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI

Bunun üzerine Ankara 8. Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Aracın boyasının standartlara uygun olduğunu, lekelerin giderilerek davacıya ayıpsız şekilde teslim edildiğini savunan davalı şirket ise davanın reddini istedi.

KULLANICI HATASINDAN KAYNAKLANMIYOR

Davacıyı haklı bulan Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğu belirtilen mahkeme kararında, sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği ifade edildi.

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemece verilen "misliyle değişim" kararının yerinde olduğuna hükmetti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına işaret edilen Yargıtay kararında, şunlar kaydedildi:

"Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
