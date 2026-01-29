Haberler

Yargıtay, "deprem" temasıyla ceza ve hukuk çalıştayları düzenleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay Başkanlığı, şubat ayında İzmir'de deprem temalı ceza ve hukuk çalıştayları düzenleyecek. Çalıştayların amacı, benzer olaylara benzer kararlar verilerek hukuki birliğin sağlanması ve yargı kararlarının doğruluk ve öngörülebilirliğinin artırılması.

Yargıtay Başkanlığı, bölge adliye mahkemesi (istinaf) kararlarının Yargıtay içtihatlarına uyumunun güçlendirilmesi amacıyla şubat ayında İzmir'de deprem temalı ceza ve hukuk çalıştaylarının düzenleneceğini bildirdi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, deprem temasıyla Hukuk Çalıştayı'nın 3-8 Şubat'ta, Ceza Çalıştayı'nın ise 10-15 Şubat tarihleri arasında İzmir'de düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, çalıştayların temel amacının, "benzer olaylara, benzer kararların verilmesi suretiyle hukuki birliğin sağlanması, makul sürede yargılama ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı kararlarının doğruluk ve öngörülebilirliğinin artırılması" olduğu kaydedildi.

Depremlerin "toplumda çok boyutlu hukuki sonuçlar doğurduğu" aktarılan açıklamada, "Deprem sonrası ortaya çıkan uyuşmazlıkların hem hukuk hem de ceza boyutuyla ele alınacağı çalıştaylarda; bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay daireleri arasındaki içtihat uyumunun güçlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay

Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım