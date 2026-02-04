Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez İzmir'de deprem-hukuk davaları konulu çalıştayda konuştu Açıklaması

Yargıtay Başkanlığı tarafından İzmir'de düzenlenen deprem-hukuk davaları konulu Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı başladı.

Balçova ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, ana temalarının bölge adliye mahkemeleriyle bir araya gelerek kararlar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi.

Yargıtay uygulamalarını bölge adli mahkemelerine birinci elden izah etmek ve karşılıklı bir uyum sağlayarak dosyaların ve kararların uyum içinde olmasını sağlamak istediklerini kaydeden Kerkez, "Bunun sonucu olarak vatandaşlarımız açısından hukuki güvenilirlik ve yargıya olan güvenin tesis edilmesiydi. Daire veya konu bazında tüm bölge adliye mahkemelerimizle bu tür çalıştaylarımızı yapmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kerkez, çalıştayın ikincisini ve üçüncüsünü deprem ana temasına ayırdıklarını kaydederek, depremle ilgili dosyaların belli bir aşamaya geldiğini ifade etti.

Hataylı olduğunu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde acıyı yakından yaşadığını belirten Kerkez, şunları söyledi:

"Maalesef ülke olarak '100 yılın felaketi' dediğimiz çok büyük bir deprem yaşadık. Ben de bir Hataylı olarak bir açıdan depremzede olarak bu acıyı yakından yaşamış oldum. Çok büyük acılar yaşandı ve bu acıların her biri ayrı birer dosya haline geldi. Binlerce, on binlerce dosya olarak yargımızın önüne geldi. Bu gelen dosyalar ilk derece mahkemesi sonra bölge adliye mahkemelerinde ve Yargıtayda inceleniyor. Deprem dosyaları dediğimiz dosyalarda ulaşmak istediğimiz amaç hepsinde bir uyum içinde kararlar verilmesidir."

Kerkez, çalıştayın ana sloganının "aynı olaylara aynı kararlar" olduğunu belirterek, "Bunu vatandaşımız açısından yapmamız gerekiyor. Vatandaşımız sadece deprem dosyası değil ama özellikle bu deprem dosyalarıyla ilgili hem hızlı karar bekliyor hem adil karar bekliyor. İstediği gibi, kendisinin mağduriyetinin giderildiği bir karar bekliyor. Bunu sağlamak da yargı olarak hem ilk derece mahkemeleri hem istinaf mahkemeleri, hem Yargıtay olarak hepimizin görevi." diye konuştu.

Çalıştayın açılış sunumunu, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Mahmut Coşkun "deprem nedeniyle inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar" konusunda gerçekleştirdi.

Çok sayıda sunumun yer aldığı çalıştay pazar günü sona erecek.