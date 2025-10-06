Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Zafer Koç için Uğurlama Töreni Düzenlendi

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Zafer Koç için Anadolu Adliyesi'nde uğurlama töreni yapıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısıyken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle yeni görevine atanan Koç, atrium alanındaki törende yaptığı konuşmada, adalet kavramıyla 14 yaşında tanıştığını söyledi.

Koç, adalet meslek lisesinde okuduğunu dile getirerek, "Hak, hukuk, adalet nedir?', biz 14 yaşında bunu öğrenmiş olduk." dedi.

Meslek hayatının çoğunluğunu İstanbul'da geçirdiğini ifade eden Koç, adaletin yaşam boyu sürmesi gereken bir içsel kavram olduğunu belirtti.

Koç, bundan sonra da adalet görevini aynı vicdani sorumlulukla devam ettireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Anadolu Adliyesinde 2024 Ocak sonunda başlayarak bugüne kadar elimizden geldiği, aklımızın erdiğince ama vicdani sorumluluktan ayrılmamak kaydıyla görevimizi icra etmeye gayret ettik. Bundan sonra da inşallah Anadolu Adliyesinin adaletin timsali olarak faaliyetine ve görevlerine layıkıyla devam edeceğine inancım tamdır. Bizler ulusal düzeyde adalet terazisini taşımaya gayret ederken değinmeden geçemeyeceğimiz uluslararası boyutta özellikle Gazze'de, Filistin'de yaşanan adaletsizlik yani zulüm devam ediyor. Bu zulmün ortadan kaldırılması için en büyük bayraktarlığı yapan ülkemizin Devlet Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri, çabaları ve üstün vicdani sorumluluğu nedeniyle huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı da arz etmeden geçemeyeceğim."

"Hepinizi adaletli, hakkaniyetli günlere bırakıyorum." ifadelerini kullanan Koç, adliyede çalışanlara veda etti.

Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Koç'a çiçek taktim etti.

Törenin ardından Koç, adliye personeli tarafından yeni görevine uğurlandı.