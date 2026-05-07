Yargıtay Başkanı Kerkez: Karar sürecinin kısaltılması hedefini mutlaka yakalamamız lazım

YARGITAY Başkanı Ömer Kerkez, 'İş Hukuku' konulu Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, hep birlikte Türkiye'de dosya sayısının azaltılması ve karar sürecinin kısaltılması hedefini mutlaka yakalanması gerektiğini belirtip, "Bu anlamda bölge adliye mahkemelerimizi gözlemliyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.

Yargıtay Başkanlığı tarafından İzmir'de düzenlenen 'İş Hukuku' konulu 'Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı" Balçova ilçesindeki bir otelde başladı. Çalıştaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Muvaffak Meşe ile yargı camiasının önde gelen isimleri katıldı. Çalıştayın amacının benzer olaylara benzer kararların verilmesi suretiyle hukuki birliğin sağlanması, makul sürede yargılama ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı kararlarında doğruluk ile öngörülebilirliğin artırılması olduğu belirtildi. Toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiren ve çok boyutlu hukuki sonuçlar doğuran iş hukuku alanında, uygulama birliği ve içtihat istikrarının güçlendirilmesi hedeflendiği kaydedildi. Bu kapsamda, çalıştaya tüm Türkiye çapında iş hukuku alanında görev yapan Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanları ve üyeleri davet edildi.

'VATANDAŞA ANLATABİLMEK İÇİN BİR NOKTADA BULUŞMAMIZ GEREKİYOR'

Açılış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, vatandaşın kendilerinden beklentisinin dosyaların kısa zamanda karara çıkması ve kararlar açısından çelişki olmaması olduğunu söyledi. Kerkez, "Bu yargıya olan güven için çok önemli bir husus. Burada ilk derece mahkemelerinin kararlarıyla, bizim ve Yargıtay'ın kararları arasında uyum olması çok önemli. Bölge adliye mahkemelerimiz kurulduktan bu yana süreç içinde bizim de gözlemlediğimiz farklı uygulamalar ortaya çıkıyor. Bunun bir şekilde çözülmesi gerekir. Çünkü biz vatandaşımıza, her hakim ve savcının her yargı üyesinin kendine göre hukuki görüş geliştirmesi doğaldır. Ama bunu vatandaşa anlatabilmek için bir noktada buluşmamız gerekiyor" diye konuştu.

'ÇOK FAZLA DOSYAYA BAKIYORSUNUZ'

Yargı mensuplarının ortak bir noktaya gelmesi durumunda yargılama sürecinin de kısalacağını ifade eden Ömer Kerkez, "Hepimiz yargının parçalarıyız, bir bütünüz. Hep birlikte Türkiye'de dosya sayısının azaltılması ve karar sürecinin kısaltılması hedefini mutlaka yakalamamız lazım. Bu anlamda bölge adliye mahkemelerimizi gözlemliyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. 2016 yılında yürürlüğe girdiğinden beri istinaf sisteminin, şu an itibarıyla bölge adliye mahkemelerimizin hem sayı olarak hem nitelik olarak çok daha güçlü olması, güçlendirilmesi gerektiğini diye düşünüyorum. Çok az sayıda heyetle çok fazla dosyaya bakıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ardından Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, yargı mensuplarına sunum yaptı.

Çalıştay yarın sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı