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Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığına Mustafa Kurtaran Seçildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığına Mustafa Kurtaran Seçildi
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığına, 47. tur seçimde Mustafa Kurtaran seçildi. Kurtaran, daha önce çeşitli hakimlik görevlerinde bulundu ve 2014'te Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığına, aynı daire üyesi Mustafa Kurtaran seçildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilmesi nedeniyle boş olan başkanlık için seçim yapıldı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde, aynı daire üyeleri Mustafa Kurtaran ve Hakan Yüksel yarıştı.

47. tur seçiminde 177 üyenin oyunu alan Kurtaran, terör davalarına bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yeni başkanı oldu.

Kurtaran'ın öz geçmişi

1966'da doğan Mustafa Kurtaran, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Bingöl hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kurtaran, bazı ilçelerde ve İzmir'de hakimlik yaptı, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2014'te seçilen Kurtaran, evli ve üç çocuk babası.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel

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