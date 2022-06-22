Yargıtay 15 Temmuz sonrası 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu, tahliyeler başladı
- Güncelleme:
Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyası kapsamında tutuklanan ve müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrenci hakkındaki kararı bozdu. Gelişmenin ardından öğrenciler gece saatlerinde yavaş yavaş Silivri'den tahliye edilmeye başlandı. Sosyal medya üzerinden uzun süredir sesini duyurmaya çalışan Melek Çetinkaya da tahliye olan oğluna kavuştuğu görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.
Yargıtay, Sultanbeyli dosyasında müebbet hapis cezası verilen askeri öğrencilerin cezasını bozdu. Öğrencilerin aileleri Silivri Cezaevi önünden tahliye fotoğrafları paylaşmaya başladı.
İlk olarak öğrencilerden Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya Twitter'dan "Emin değilim ama oğlum tahliyeymiş. Görmeden inanmam" mesajı paylaşıp Silivri Cezaevi önüne gitti. Bir süre sonra Melek Çetinkaya yine Twitter'dan cezaevi önünde, tahliye edilen oğluyla çekilmiş fotoğrafını yayınladı.
Ardından Avukat Cemil Çiçek, Twitter'dan "Müebbet alan askeri öğrencilerin dosyasının Yargıtay tarafından bozulduğu bilgisi geldi" yazdı.
HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da "67 askeri öğrenci hakkındaki hukuksuz cezalar Yargıtay'da bozulmuş. Bozulacak tabi! Yıllardır askeri öğrenciler masumdur, boşuna zulmediyorsunuz diye boşuna mı haykırıyoruz. Annelerin, babaların gözü aydın, cezaevi önünde bekleyen @MelekCetk ile görüştüm Foto bekliyoruz :)" tweeti attı.
Avukat Ayça Çiçek de "Sayı 66, bildiğimiz kadarıyla 50 öğrenci hakkında tahliye yok şu an. Kararı görene kadar şimdilik aldıklarımıza sevineceğiz. Tahliye için Silivri'deyiz" mesajı paylaştı.