Yargıda Birlik Derneği ve Sakarya Üniversitesi'nden İnsan Hakları Protokolü

Yargıda Birlik Derneği ve Sakarya Üniversitesi'nden İnsan Hakları Protokolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıda Birlik Derneği ile Sakarya Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde insan hakları koruma mekanizmalarının geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzaladı. Proje, özgün bir insan hakları anlayışı oluşturmayı ve Türk devletleri arasında etkili istişare ortamı kurmayı amaçlıyor.

Yargıda Birlik Derneği ile Sakarya Üniversitesi arasında "Türk Devletleri Teşkilatında İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Dair Politikaların Geliştirilmesi" adına işbirliği protokolü imzalandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Üniversitenin Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan proje kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde, ortak kültürel ve tarihi geçmişten alınan güçle, özgün bir insan hakları anlayışı ve buna uygun bir mekanizmanın oluşturulması için çalışmalar yapılacak.

Proje, Türkiye'nin uluslararası kurumlarla yıllar içinde kazandığı birikimi, mevzuat altyapısını ve kurumsal kapasitesini "Daha Adil Bir Dünya" hedefi doğrultusunda kullanmayı amaçlıyor.

Hedef dahilinde, Türk devletleri arasında etkili bir istişare ortamı kurulması amacıyla, alanında uzman akademisyenler ile karar vericilerin ve uygulayıcıların katılımıyla proje süresince çeşitli çalışmalar yapılması planlanıyor.

Ayrıca, proje kapsamında şimdiye kadar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun yanı sıra Ankara 2 Nolu Barosu ile işbirliği protokolü imzalandı. Bu doğrultuda Ankara 2 Nolu Barosu, Türk Dünyası Hukuk İşbirliği Komisyonu ile çalışmalara dahil olacak.

"Türk dünyasının geleceğine değer katacak"

İşbirliği protokolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Kırmaz, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde hukuki işbirliğinin arttırılması adına çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Dilde, fikirde ve işte birlik" şiarı doğrultusunda, ortak bir hukuk mekanizması ile Türk ve Türk soyluların hak ve menfaatlerinin korunmasını amaçladıklarını aktaran Kırmaz, "Yargıda Birlik Derneği, Türk yargısının tecrübe ve birikimi ile proje hedeflerine katkı sağlayacak. Akademisyenlerin, hukuk uygulayıcılarının ve karar alıcıların yapacağı müşterek değerlendirmeler, hukuk düşün dünyasına katkı, Türk dünyasının geleceğine değer katacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Denizi kirleten maden ocağına 1 milyon liradan fazla para cezası

1 milyon liradan fazla para cezası! Bakanlık o maden ocağını affetmedi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.