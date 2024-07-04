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Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

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TBMM Başkanlığına sunulan 9. Yargı Paketi'nde hakim ve savcılara 25-30 bin lira arasında değişen tutarlarda ek zam düzenlemesi bulunduğu iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. İletişim Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamayla özellikle emekli ve asgari ücretlilerin tepki gösterdiği iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Yargı paketinden hakim ve savcılara 25-30 bin lira arasında değişen tutarlarda ek zam çıktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"YARGI PAKETİNDE BÖYLE BİR DÜZENLEME YER ALMIYOR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanlığına sunulan, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinde, "Hakim ve savcılara 25-30 bin arasında ek zam verilmesine ilişkin düzenleme"nin bulunmadığı belirtildi.

"15 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir" hükmünün, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 106. maddesinde yer alan mevcut bir düzenleme olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, bu kapsamda yeni bir düzenlemenin getirilmediği vurgulandı.

"EK ZAM DÜZENLEMESİ 11 EKİM 2023'TE İPTAL EDİLDİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi; "Bununla birlikte, Yargıtay ve Danıştay üyelerine 40 bin, birinci sınıf hakim ve savcılar için ise 15 bin gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek zam düzenlemesi 11 Ekim 2023'te Anayasa Mahkemesi tarafından 'eşitlik ilkesine aykırı' olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir. Yargı Paketi ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda bu bölümde Yargıtay ve Danıştay üyelerine yönelik ek tazminatla ilgili gösterge rakamı da 15 bin olarak belirlenmiştir."

Kaynak: AA / Güncel

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