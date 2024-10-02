Üye Girişi
Haberler

Yaren Leylek Filmi Vizyona Girmeye Hazırlanıyor

Yaren Leylek Filmi Vizyona Girmeye Hazırlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğunu konu alan 'Yaren Leylek' filmi, 4 Ekim'de sinema seyircisiyle buluşuyor. Galası İstanbul'da gerçekleştirilen film, doğa ve yaban hayatı temalarını işliyor.

BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu belgesele konu olan Yaren leylek, beyaz perdeye taşındı. Kadrosunda usta isimlerin yer aldığı ve şarkısını Aydilge'nin yaptığı 'Yaren Leylek' filmi, 4 Ekim'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, balıkçı Adem Yılmaz ile birlikte katıldığı filmin galasından fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 13 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, eşi Nazlı ile birlikte 27 Ağustos'ta göç yoluna çıkarken, ardında beyaz perdeye taşınan hikayesini bıraktı. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alınan hikayesi, Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazanan Yaren Leylek, 4 Ekim'de ikinci filmiyle sinema izleyicisiyle buluşacak.

GALASI İSTANBUL'DA YAPILDI

Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın hikayesinden kurgulanan 'Yaren Leylek' filminin dün akşam İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen galasına balıkçı Adem Yılmaz ile birlikte katılan doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tüydeş, paylaşımında, "Dün gece Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen galaya Adem Amca ile birlikte katıldık. Adem Amca, gecenin yıldızları arasındaydı elbette. Gerek filmin başrolündekiler gerekse yapımcılar kendisiyle çok sıcak ve yakından ilgilendiler" ifadelerine yer verdi.

Projede danışman olarak yer alan Alper Tüydeş, geceden kareleri, "Hikayede sadece senaryo kurgu. İçerisinde Karacabey'in çorap örme geleneği, soğanlı böreği, Karacabey Longozu, Avrupa Leylek Köyü, leylek yuva temizliği, Suuçtu Şelalesi, longozun milli park olma sürecine kadar çok keyifli detaylar ve doğaya dair mesajlar var. Akşam ortaya çıkan işi gördükten sonra şunu büyük bir mutlulukla söyleyebilirim, ailece bu filme gidin. Çocuklarınıza izleyin, izlettirin" notuyla paylaştı.

VİZYONA GİRECEK

Senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve 4 Ekim'de vizyona girecek olan 'Yaren Leylek' filminin oyuncu kadrosunda ise usta isimler yer alıyor. Meral Çetinkaya, Tarık Pabuççuoğlu, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir ve Hande Doğandemir'in oynadığı filmin şarkısı da Aydilge imzasını taşıyor.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karacabey İstanbul Belgesel Sinema Bursa

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak
Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı firmaları açıkladı! Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE 2 EKİM Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? GÜNCEL DÖVİZ KURU | 2 Ekim Dolar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar, diziler ve filmler var? Hangisi ''ha'' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });