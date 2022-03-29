Yaren leyleğin eşi de Eskikaraağaç'a geldi - Haberler

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Yaren leyleğin eşi de Eskikaraağaç'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Alper Tüydeş - Güncel
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Yaren leyleğin eşi de Eskikaraağaç'a geldi Baharın gelmesiyle birlikte dostluklarıyla Türkiye'nin konuştuğu ikili olan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinin bir diğer üyesi Yaren'in eşi de Eskikaraağaç Leylek köyüne geldi.

BURSA (İHA) - Yaren leyleğin eşi de Eskikaraağaç'a geldi

BURSA - Baharın gelmesiyle birlikte dostluklarıyla Türkiye'nin konuştuğu ikili olan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinin bir diğer üyesi Yaren'in eşi de Eskikaraağaç Leylek köyüne geldi.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyü, 11 yıldır masalsı bir ana tanıklık ediyor. Her bahar göçten gelen ilk leyleklerden olan Yaren leylek, köye varmasının ardından ilk olarak Adem Amca'nın kayığına konuyor ve birlikte balık tutmaya çıkıyorlardı. Sonbaharda tekrar ayrılan ikili, kışı ayrı geçirdikten sonra baharda yeniden göçten dönmesiyle hikaye tekrar gerçek oluyordu. Bu ikiliye Yaren leyleğin eşi de ortak oldu. Mutluluğu gözlerinden okunan Adem Yılmaz ise, "Bugün Yaren'in eşi de geldi. Kayığıma kondu. Şu anda benim bahçemdeki yuvadalar" dedi.

Adem Amca'nın 'Yaren' diye seslenmesiyle leyleğin durup dinlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yaren leyleğin eşi de Eskikaraağaç'a geldi

Yaren leyleğin eşi de Eskikaraağaç'a geldi

Yaren leyleğin eşi de Eskikaraağaç'a geldi

İhlas Haber Ajansı / Alper Tüydeş - Güncel

Türkiye, Bursa, Güncel, Haberler

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