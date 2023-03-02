Yardım merkezindeki görevliden depremzede kadına büyük ayıp: Su istedim, bana 'yüzüğünü sat' diyor

İki büyük depremle yerle bir olan Kahramanmaraş'ta yardım merkezine giden bir kadın, oradaki görevlilerden birinin söylediği sözlere isyan etti. Sadece su istediğini belirten depremzede kadın, "Bana 'kendi başının çaresine bakabilirsin' diyor. Param yok dediği halde bana 'parmağındaki yüzüğü' sat diyor" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ancak zaman zaman organizasyon konusunda iş bilmez görevlilerin yaptıkları depremzedeleri isyan ettirebiliyor. Bunun son örneğini Kahramanmaraş'ta gördük.

"ÖNCE ONU ADAM ETSİNLER"

Bölgede çekilen bir videoda, depremzede bir kadının su isyanı yer aldı. Görevlilerden su istediğini söyleyen ancak aldığı yanıta sinirlenen kadın, "Bir koli su istedim. 'Benim evde çocuklarım var' dedim. 'Su yardımı yapılmıyor, bitti artık yardımlar.' diyor. 'Param yok' diyorum, öbürü de gülüp 'Parmağında yüzük var bozdur' diyor. Nerede o çocuk? Onu önce adam etsinler sonra buranın başına oturtsunlar. Erzakları da kendilerinin olsun, yiyecekleri de kendilerinin olsun. Ben sadece su istiyorum" ifadelerini kullandı.

BEBEKLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Video çekildiğini gören bazı yetkililer kaydın durdurulmasını talep ederken depremzede kadın ise çadırda kaldıklarını, ailesinde bir de bebeğin olduğunu söyledi.