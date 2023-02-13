Yardım için bağışlanan montun cebinden çıkanları sahibine geri gönderdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya yardım için gönderilen montun cebinde bulunan cüzdan ve otomobil anahtarı Rize'deki sahibine ulaştırılması için yetkililere teslim edildi.

Depremzedeler için Rize'nin Ardeşen İlçe Belediyesi öncülüğünde toplanan yardım malzemeleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki Hatunsuyu Mahallesi'nde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yardım malzemeleri arasındaki montun cebinde, bir depremzede tarafından otomobil anahtarı ile 250 lira, kredi ve kimlik kartları bulunan bir cüzdan bulundu.

GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ

Cüzdan ve anahtar, yardımın dağıtımında görev alan Cumali Demir'e verildi. Demir de cüzdan ve anahtarı Yeşilyurt Spor Kompleksinde Rize'de yaşayan sahibine ulaştırılması için Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu'na teslim etti.

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