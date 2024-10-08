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Yaralı Kızılgeyik İzmir'de Tedavi Altına Alındı

Yaralı Kızılgeyik İzmir'de Tedavi Altına Alındı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaralı olarak bulunan kızılgeyiğin tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Yaralı geyik, milli parklar ekipleri tarafından tedavi edilecek.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaralı halde bulunan kızılgeyiğin tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyiye gittiğini paylaştı.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yedek makine parçaları üreten bir fabrikaya, 2 gün önce yaralı bir kızılgeyik geldi. Yürüme güçlüğü çeken geyik, daha sonra yere yattı. Çevresinde toplanan kişilere rağmen geyik yerden kalkmadı. Geyiğin yaralı olduğunu fark eden fabrika işçileri, durumu belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, geyiğin sol ön bacağının kırık olduğunu tespit etti. Uyuşturucu iğne yardımı ile uyutulan geyik, tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

BAKAN YUMAKLI GEYİĞİN DURUMUNU BİLDİRDİ

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konu ile ilgili DHA'nın haberini alıntılayarak paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Durumu iyiye gidiyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaralı ve yorgun halde bulunan kızılgeyik, milli parklar ekiplerimizce tedavi altına alındı. Bir süre daha misafirimiz olarak gözetim altında kaldıktan sonra doğal yaşam alanına kavuşacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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