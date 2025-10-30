Haberler

Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı
Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Jandarma, Elbeyli ilçesinde devriye sırasında bitkin haldeki şahini buldu ve tedavisinin ardından doğaya bırakılması planlanıyor.

Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak köyünde devriye sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde kızıl şahin buldu.

Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
