Yaralı Karaca Jandarma Tarafından Kurtarıldı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde jandarma ekipleri devriye sırasında yaralı bir karaca buldu. Karaca, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı.
Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında İnebolu-Çatalzeytin kara yolunda yaralı bir karaca gördü.
Jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan karaca, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel