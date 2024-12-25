Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Yaralı Dağ Kedisi Irak Sınırında Bulundu, Tedavi İçin Rehabilitasyon Merkezine Gönderildi

Yaralı Dağ Kedisi Irak Sınırında Bulundu, Tedavi İçin Rehabilitasyon Merkezine Gönderildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak sınırında güvenlik güçleri tarafından yaralı halde bulunan dağ kedisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilmeye başlandı. Rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına salınması bekleniyor.

Güvenlik güçlerince Irak sınırında yürütülen operasyon sırasında mağarada yaralı halde bulunan dağ kedisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Sınırda yapılan terör operasyonları kapsamında bir mağarada arama yapan güvenlik güçleri, yaralı haldeki dağ kedisini buldu.

Burada ilk müdahaleyi yapan güvenlik güçleri, yaralı kediyi YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırdı.

Merkezde tedavisine başlanan ve özenle bakımı yapılan dağ kedisinin, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınması bekleniyor.

Merkezin müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nda bulunan bütün hayvanların bakımını ve tedavisini yaptıklarını söyledi.

Havza'nın bozulmamış yapısı ve coğrafyası nedeniyle yaban hayvanları bakımından zengin bir bölge olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçleri tarafından bir mağarada yaralı halde bir kedi bulunmuş. Buradan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. İlk bakımını yaptıktan sonra bize getirdiler. Biz de dağ kedisi olduğunu anlayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne haber verdik. Bu çok az görünen, insanlarla çok az temasa geçen bir kedi türü. Dağ kedisi, yabani bütün kedilerin atası olarak bilinir. Genellikle dağlık, mağara ve taşlık alanlarda yaşarlar. Kedinin ilk bakımının orada yapılması, kurtulmasına vesile olmuş. Bize geldiğinde göz kapaklarında kıvrılma vardı. Yoğun bir çalışma sonucu tedavisini yaptık. Rehabilitasyonu tamamladıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün vereceği karar doğrultusunda hareket edeceğiz."

Dağ kedilerinin yabani olmaları ve dağda yaşamaları nedeniyle az görüldüğünü anlatan Aslan, ekolojik dengenin devamlılığında, habitatın oluşturulmasında çok büyük öneme sahip olduklarını ifade etti.

Kedinin Batı Asya türünde olduğunu ifade eden Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki kedimiz Batı Asya türünün bütün özelliklerini taşımakta. Biraz bakım yaptıktan sonra evcilleşme durumu da olabilir çünkü evcilleşmeye yakın. Merkezimizin yaban hayvanı popülasyonu fazla. Daha önce saz kedisi, vaşak, kurt, ayı gibi hayvanları tedavi ettik ama ilk kez bir dağ kedisi geldi. Bu hayvanı da tedavi edip rehabilitasyonunu tamamladıktan sonra doğada görmek isteriz."

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
img

Yeni asgari ücret sonrası işçi tarafının bir çağrısı var
img

Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
img

Minik çocuğun kreşe gelir gelmez öğrenmek istediği tek bir şey var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Baba ve oğul Trump gözünü Grönland'a dikti, Danimarka alarma geçti
Oğlu da paylaşınca yer yerinden oynadı! Bir ülke alarma geçti
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak

Son Dakika Haberleri

Leyla 15. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Tuzla, Kağıthane, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Aralık Çarşamba Leyla 15. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Sandık Kokusu 40. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 25-26 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 41. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu CANLI izle! 25 Aralık Show TV Sandık Kokusu 40. bölüm CANLI izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Aralık Kiraz, Gaziemir, Çiğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 7. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Sahipsizler 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.