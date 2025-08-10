Yaralı Ak Karınlı Ebabil Kızılırmak Deltası'nda Tedavi Altına Alındı

Yaralı Ak Karınlı Ebabil Kızılırmak Deltası'nda Tedavi Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, bacağı kırık halde bulunan ak karınlı ebabil kuşu, Kızılırmak Deltası'ndaki veteriner kliniğinde tedavi ediliyor. Kuş, üreme dönemi için geldiği deltada sağlık sorunlarıyla karşılaştı ve tedavi sürecine alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bacağı kırık halde bulunan ak karınlı ebabil, Kızılırmak Deltası'ndaki klinikte tedavi altına alındı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan yaralı kuş, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine getirildi.

Klinikte görev yapan veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ak karınlı ebabillerin göçmen kuşlar olduğunu, kış aylarını Afrika'da, özellikle Etiyopya, Sudan ve Tanzanya'da geçirdiklerini söyledi.

Yaralı halde bulunan ak karınlı ebabil türünün yazın üremek için deltaya geldiğini anlatan İsfendiyaroğlu, "Ak karınlı ebabil kuşları, yüksek kayalık bölgelerde ve yüksek binalarda yuva yapıp ürüyorlar. Üreme dönemi dışında ise bütün yaşamlarını sadece uçarak geçiriyorlar. Yapılan çalışmalarla bu kuş türünün 270 günü hiç konmadan uçarak geçirdiği biliniyor. Bütün yaşamlarını havadaki böcekleri ve mikro böcekleri avlayarak geçiriyorlar." bilgisini verdi.

Kliniğe getirilen yaralı kuşun yaklaşık 3 haftalık olduğunu ve eklem bölgesinde kırık bulunduğunu anlatan İsfendiyaroğlu, "Ayakları kısa olduğu için ak karınlı ebabiller çok fazla havalanamayabiliyor. Bu nedenle bu yavrumuz bacağı kırık ve beslenemediği için kliniğimize geldi. Gerekli beslemeleri yaptık, operasyon ve bandaj işlemlerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 15 gündür bizimle ve bir hafta daha kalacak. Şu anda genel durumu iyi, iyileştiğinde onu tekrar doğaya bırakacağız." diye konuştu.

İsfendiyaroğlu, klinikte başka bir ebabilin de bitkin düştüğü için tedavi edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak

İran'dan Trump'a Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kümeste yakalandı

Yok böyle operasyon! Polisin kümeste yakaladığı kişi bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.