Yapımcı Saner Ayar: "Atatürk filmimiz tüm dünyayla buluşmaya hazır"

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele'ye giden hikayesinin anlatıldığı "Atatürk" filmlerinin tanıtımı yapıldı.

Yapımın kamera arkası görüntülerinden ve oyuncularla röportajlardan oluşan belgesel Kanyon AVM Paribu Cineverse'de gösterildi.

Yapımcı Saner Ayar ile yönetmen Mehmet Ada Öztekin, gösterimin ardından düzenlenen basın toplantısında filmle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Atatürk filmini çekmenin kendisinin hayali olduğunu dile getiren Ayar, "Bütün temelini tutku ve inançla attığımız bir hayaldi. Bu yola, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 1919'un 100. yıl dönümünde, 2019'un başında çıktık. Projemizi, senaryomuzu hazırladık. Tüm kreatif süreçlerimizi tamamladık. Bütün hedefimiz cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına yakışır bir film yapmaktı." dedi.

"Atatürk filmimiz artık tüm dünyayla buluşmaya hazır"

Çekimlerin 2022'de sözleşme imzaladıkları Disney ile yapıldığını vurgulayan Ayar, "Disney'in revize ettiği global içerik stratejileri doğrultusunda dağıtım planımız değişti. 29 Ekim'de TV'ye özel yayınıyla FOX TV'de, 3 Kasım'da birinci filmimiz tüm sinemalarda olacak. Avrupa'da, Balkanlar'da, tüm Orta Doğu ülkelerinde vizyonda olacağız. ABD, Kore, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Güney Amerika ülkeleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Onlar da kısa süre içinde tamamlanacak. Ayrıca Berlin, Brüksel, Rotterdam, Paris, Bakü, Dubai, Almatı gibi dünyanın gözde şehirlerinde gala gösterimlerimiz olacak. Oralarda da Atatürk'le ilgili farkındalığı en üst düzeye taşıyacağız. İkinci filmimiz ocak ayının ilk haftasında sinemalarda olacak. Ardından yasal süresi sonunda Fox TV'de gösterilecek." diye konuştu.

Saner Ayar, 1 Eylül 2024'ten itibaren filmin dünyanın en büyük dijital platformlarında izleyiciyle buluşacağını aktararak, "Bugün itibarıyla filmimizin tüm mülki ve fikri hakları Lanistar Media'ya aittir. Burada sadece bir filmi sunmanın ötesinde bir ulusa, bir lidere bugünden değil, yaşadığı andan bakan eşsiz bir eseri sizinle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Atatürk yapımının arkasında sayısız emek ve özveri var. Bugün yapımcı ve yönetmen olarak karşı karşıyayız. Ama ilerleyen dönemde başrolümüz ve diğer tüm oyuncularımızla sizleri bir araya getirecek ortamlar hazırlandı. Bu süreçlere ilişkin dilediğiniz her şeyi onlar sizinle paylaşacak. Amacımız uluslararası ve ulusal düzlemde bugüne kadar yapılmış en iyi Atatürk filmini yapmaktı. Bunun için biz var gücümüzle çalıştık ve bu noktaya geldik. Bu hayale bizimle birlikte herkes inandı. Son dönemde ise Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy platform yetkilileriyle de bizimle de ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Filmin Türkiye'de ve yurt dışında en geniş kitlelere ulaşması için destek verdi. Atatürk filmimiz artık tüm dünyayla buluşmaya hazır."

Filmin vizyonda büyük ilgi göreceğini tahmin ettiğini söyleyen Ayar, Disney Plus'ta yayınlamama kararının ardından oyunculara yönelik yapılan eleştirilere değinerek, filmin sözcülerinin yapımcı ve yönetmen olduğunu vurguladı.

"Atatürk filmi yapmak bir cesaret işi"

Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ise yapımda, hem kendi döneminde hem de kendisinden sonraki döneme ilham olmuş bir kahramanın hikayesini anlattıklarını söyledi.

Kahramanın yolculuğunu doğru bir şekilde anlatabilmenin önemine işaret eden Öztekin, "Mustafa Kemal Atatürk büyük bir kahramandı şüphesiz ama ondan önce bir insandı. Peki sıradan bir insan, bir kahramana nasıl dönüşür? Hangi özellikleri onu lider yapar? Dünyaya sıradan biri olarak gelen Mustafa Kemal'in tutkuları, azmi ve vicdanıyla zamanın koşullarında nasıl bir kahramana dönüştüğünü anlattık. Böyle ifade ettiğimizde gayet evrensel ve çok güçlü bir hikaye. Kendi insanımızın perspektifinden bakınca da onun güçlü karakteri, üstün yetenekleri ve zaaflarıyla daha çocukluğundan itibaren yüreğinde taşıdığı ateşi büyüterek nasıl tüm millete yayabildiğini anlattık." ifadelerini kullandı.

Öztekin, filmin kendisi için bir gurur projesi olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalbimdeki, düşüncelerimdeki, ruhumdaki, hissedebildiğim Atatürk'ü yansıttım. Atatürk filmi yapmak bir cesaret işi. Uluslararası standartlarda kaliteli bir sinema filmi çekmek de büyük bir cesaret işi. Yapımcısından senaristine, oyuncularına, kostüm tasarımcısına, post prodüksiyon çalışanlarına kadar yerli ve yabancı herkes için cesaret gerektiren bir karar ve süreçti. Biz bu işe cesaret ettik. Uluslararası standartlarda teknik ve prodüksiyon özelliklerine sahip bir film ortaya çıkardık. Her saniyesine çok büyük emek harcadığımız filmimizi seyircilerimizle paylaşacağımız için çok heyecanlıyız. Biz bir yetimi kahraman yapan ateşi anlattık. Sizin hangi öyküyü yazacağınızı merakla bekliyorum."

İlk filmde Atatürk'ün çocukluğundan 1915'e kadar olan sürecin olduğunu söyleyen Öztekin, ikinci filmde ise 1915'ten 1919'a olan süreci anlattıklarını dile getirdi.

"Atatürk" filmleri hakkında

Yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu yapımda, Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırdı. Filmim yapımcılığını ise Saner Ayar ile Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.

İlk tanıtımıyla büyük ilgi uyandıran yapım, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele'ye giden hikayesini, insani vasıflarını öne koyan bir kurgu içerisinde anlatıyor.

Disney Plus'ta yayınlanacağı duyurulan daha sonra vazgeçilen "Atatürk" dizisi hakkında birçok iddia da sosyal medya ve haber platformlarında yer almıştı.