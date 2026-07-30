Yapay zeka ve teknolojiyle gençler tarıma, kadınların yeteneği ekonomiye kazandırılacak

DOĞU Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, yapay zeka ve teknoloji ile gençleri tarıma kazandırmayı, kadınların yeteneklerini de ekonomik değere dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Güray, "Önümüzdeki dönemde yapay zekayı da kullanarak teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak gençlerin tarımsal üretimde var olmaları için, tarımdaki yaş ortalamasını düşürmek için DAP İdaresi olarak biz de bu konuyu özellikle çalışıyoruz" dedi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, 2024-2028 Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hakkari'den Sivas'a kadar uzanan 15 ili kapsayan bölgede tarım ve hayvancılığın öncelikli alanlar olduğunu belirten Güray, özellikle hayvancılıkta dönüşüm, bitkisel üretimde dönüşüm, sulama altyapısın iyileştirilmesi gibi başlıklarda desteklerinin devam edeceğini bildirdi.

'BUZAĞI KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Ana gayelerinin bölgede hayvancılık alanında üretimin potansiyelinin artırılması olduğunu belirten Güray, "Bölgede önemli bir sorun olan buzağı kayıplarının azaltılması için çalışıyoruz. Bu yıl ilk kez küçükbaşta kuzu kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalarımız var. Yine bölgede önemli bir sorun olan kısırlık tedavisiyle ilgili Atatürk Üniversitesi Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü ile başlattığımız bir projemiz var. Onu bölgeye yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Özellikle hayvancılıkta bölgenin geçmişte olduğu gibi hayvan üretim merkezi haline gelip hem Türkiye'nin diğer bölgelerine hem de komşu ihraç edebilir duruma gelmesini arzuluyoruz. Sulama, bölgemizde önemli bir altyapı sorunu. Sulama alt yapısının iyileştirilmesine yönelik de idaremizin kurulduğu günden bugüne çok kıymetli destekleri olmuş. İnşallah önümüzdeki dönemde de sulama alt yapısına yine destek vermeye devam edeceğiz. Bitkisel üretimde de kapama meyve bahçeleri olsun, örtü altı üreticilik olsun, jeotermal seralar olsun önümüzdeki dönemle ilgili planlamalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

'İHTİYAÇ ANALİZİ YAPIYORUZ'

DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak tüm uzmanlar, başkan yardımcıları, koordinatörlerle sürekli sahada olduklarını ifade eden Güray, "Sahayı dolaşıyoruz. Sahanın ihtiyaçlarına yönelik şu anda güncel bir ihtiyaç analizi yapıyoruz. Bir taraftan da verdiğimiz desteklerin bir etki analizi mahiyetinde araştırma yapıyoruz. Bir ihtiyaç analizi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem hızlı bir şekilde bu tespitlerimizi tamamladıktan sonra kaynağımızı etkin kullanmak adına bir bölgemizde, ortak çalıştığımız 5 kalkınma ajansımızla birlikte önümüzdeki dönemde bölgenin özellikle gelişmişlik farkının azaltılması için kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

'AMAÇ, GENÇLERİ OYUNA DAHİL ETMEK'

Gençleri tarıma yönlendirmek için çalışmaların devam edeceğini anlatan Güray, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı daha önce gerek kendi kaynaklarıyla gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü 'Çalışan ve Üreten Gençler' programı kapsamında bölgemizde özellikle emek yoğun sektörlere ciddi destekler verildi. Bu destekler, istihdamı önceleyen destekler. Gençlerimizin bölgede istihdam edilebilecekleri alanları artırmaya yönelik planlamalarımız devam ediyor. Kalkınma ajanslarımızla birlikte istihdamı artıracak, gençlerin göçünün önüne geçecek projeleri hayata geçirmeye kararlıyız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, bazı sivil toplum kuruluşlarının güzel çalışmaları var. Özellikle tarımda modernizasyonun daha ön planda olduğu, teknolojinin daha ön planda olduğu, yapay zekadan tutun diğer teknolojik imkanların tarımsal üretimde kullanıldığı bir model üzerine yoğunlaşılmış durumda. Amaç, burada gençleri de oyuna dahil etmek. Tarımı, tarımsal üretimi hayvancılığı daha üst seviyeye taşımak. Avrupa'daki gibi daha prestijli bir meslek dalı haline getirmek için bakanlıklarımızın, ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin güzel çalışmaları var. Biz de DAP İdaresi olarak hem yakından takip ediyoruz hem de biz de bu oyuna dahil olmak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bölgemizde özellikle bazı tarım meslek liseleri pilot olarak seçilmiş. Çocuk yaştan itibaren tarıma özendirmek, sahaya entegre edebilmek adına güzel projeler uygulanmış. Demonstrasyon amaçlı seralar kurulmuş, uygulamalı çiftlikler çiftçi eğitim merkezleri kurulmuş. Önümüzdeki dönemde yapay zekayı da kullanarak teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak gençlerin tarımsal üretimde var olmaları için, tarımdaki yaş ortalamasını düşürmek için DAP İdaresi olarak biz de bu konuyu özellikle çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili başta pilot uygulamalarla başlayıp, daha sonra bölgenin tümüne yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'KADIN GİRİŞİMCİLERİ ÖNEMSEYEN BİR SİSTEM'

Kadınları ekonomiye ve istihdama kazandırmak için yaptıkları çalışmaları da anlatan Güray, "Kadın istihdamıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hem Yerel Kalkınma Hamlesi'nde hem de Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde başarıyla yürütülen 'Anadolu'dakiler' programında hedef kitlemiz kadınlar. Kadın üreticileri, üretici birlikleri, kooperatifler hatta kendi ailevi koşullarından dolayı bir yerde çalışamaya, evden çalışabilecek durumda olan ve yeteneği olan kadınları biz ekonomiye kazandırmak için birtakım projeler uyguluyoruz. DAP İdaresi, kurulduğundan bugüne bölgede 2 binin üzerinde proje uygulamış. Sadece bizim verdiğimiz hibe, bugünkü paralarla 17,5-18 milyar lira. DAP İdaresi ve bölgedeki kalkınma ajansları olarak bizim ekosistemimiz, kadın girişimcileri önemseyen bir ekosistem. Çünkü kadın olmadan, genç olmadan siz bölgesel kalkınmayı sağlayamazsınız. Kadınlara yönelik bundan önce olduğu gibi bundan sonra da istihdamı önceleyen, kadınların yeteneklerini ekonomik değere dönüştürmeyi hedefleyen, kadınları girişimcilik ekosistemine dahil etmeyi sağlayacak projelere yoğunlaşacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı