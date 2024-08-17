Yapay zeka ile yapılan dolandırıcılıklara dikkat!

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka ile Bakan Mehmet Şimşek'e ait gibi gösterilen sahte röportaj ve fotoğraflarla yapılan dolandırıcılıklara karşı dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında yapay zeka ile Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e ait gibi gösterilen sahte röportaj ve fotoğraflarla dolandırıcılık yapılmaktadır. Kamuoyunun mağdur olmaması için sosyal medya üzerinden oluşturulan tuzaklara dikkat edilmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.