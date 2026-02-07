Haberler

Yapay zeka kullanıp kendilerini MİT personeli olarak tanıtarak dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Yapay zeka kullanıp kendilerini MİT personeli olarak tanıtarak dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Batman'da yapay zeka kullanarak kendilerini MİT personeli olarak tanıtan 4 kişi, bir hükümlüyü 1,5 milyon TL dolandırdı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

BATMAN'da yapay zeka kullanarak kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp, bir hükümlüyü dosyasını bozacakları vaadiyle 1,5 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Batman'da yapay zeka kullanarak kendilerini MİT personeli olarak tanıtan 4 kişi, uyuşturucu ticaretinden ceza alan kişiyi, dosyasını bozacakları vaadiyle 1,5 milyon TL dolandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin inandırıcılığı artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerini kullandıkları belirlendi. Olayla ilgili yapılan açıklamada, dolandırıcılık faaliyetinin bu yöntemle gerçekleştirildiği tespit edildi.

4 Şubat'ta Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda E.Ö., G.E., S.K. ve E.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

