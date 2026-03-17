Yapay zeka firması Anthropic, kimyasal silah alanında uzman almayı planlıyor

ABD merkezli yapay zeka firması Anthropic, yazılımlarının kötüye kullanımını önlemek amacıyla kimyasal silah ve yüksek etkili patlayıcılar konusunda uzman personel arıyor.

Yapay zeka firması Anthropic, yazılımlarının "felaket boyutunda" kullanımının önüne geçmek için "kimyasal silah ve yüksek etkili patlayıcı" alanında uzman istihdam etmeyi planlıyor.

BBC'nin haberine göre, merkezi ABD'de bulunan firma Anthropic, kariyer platformu LinkedIn üzerinde açtığı iş ilanında, kimyasal silah alanında personel aradığını duyurdu.

Firma ilanda, yazılımlarının "felaket boyutunda" kullanımını engellemek için başvuranlardan "kimyasal silahlar ve/veya patlayıcı savunması" alanında en az beş yıllık deneyime sahip olmalarını talep etti.

Anthropic, başvuranların kirli bomba olarak da bilinen "radyolojik dağıtım cihazı" hakkında bilgi sahibi olmaları şartı koştu.

Benzer şekilde, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, kariyer sitesinde açtığı iş ilanında "biyolojik ve kimyasal risk" alanında uzman bir araştırmacı aradığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
