Yapay Zeka Destekli Akıllı Ayna Cilt Analizi Yapıyor

Güney Kore merkezli şirketin geliştirdiği yapay zeka destekli akıllı ayna, kullanıcıların cilt analizini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları tespit ediyor.

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. 17 Ekim'e kadar sürecek fuarda birçok şirket yapay zekadan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda geliştirdiği teknolojileri tanıtıyor.

Güney Kore merkezli Lemonview şirketinin geliştirdiği yapay zeka destekli akıllı ayna da fuar ziyaretçilerinden ilgi görüyor. Sistem tablet aracılığıyla kullanıcıların yüzünün fotoğraflarını çekerek yapay zeka ile cilt analizi gerçekleştiriyor.

"Kullanıcının cildini 16 farklı parametreyle analiz ediyoruz"

Lemonview Üst Yöneticisi (CEO) M. C. Yang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri akıllı aynanın yapay zekayla cilt analizi ve makyajı birleştirdiğini belirterek, platformun kullanıcıların cildini analiz ettiğini söyledi.

Gerçek zamanlı olarak kullanıcının cilt özelliklerine göre analiz yapan akıllı aynanın cilt problemlerini tespit ettiğini anlatan Yang, kullanıcı merkezli bu güzellik deneyiminin farklı alanlarda da kullanılabileceğini ifade etti.

Yang, kullanıcının cildini yapay zeka desteğiyle 16 farklı parametreyle analiz ettiklerini belirterek, analiz sonucunda cilt yaşının da belirlendiğini kaydetti.

Yapay zekanın her alanda kullanımının arttığını anlatan Yang, geliştirdikleri teknolojiyle kullanıcıların cilt sağlığını iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yang, sistemin analiz sonucunda kullanıcının cildindeki eksik parametrelere odaklanarak kişiselleştirilmiş ürün önerilerinde bulunduğunu belirtti.