Yapay Zeka Adli Tıpta Suç Delillerini Hızla Aydınlatıyor

ABD New York Şehir Üniversitesi John Jay Ceza Adaleti Koleji Öğretim Üyesi Prof. Ali Koçak, adli tıp alanında yapay zekanın artık suç delillerinin değerlendirilmesinde, cinayetlerin aydınlatılmasında etkin rol aldığını belirterek, aylarca sürecek işi yapay zekanın saniyeler içinde yapabildiğini söyledi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve 27 ülkeden katılımın olduğu "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" programına katılan Koçak, AA muhabirine, 34 yıldır ABD'nin New York şehrinde yaşadığını, doktorasını da orada yaptığını belirtti.

Üniversitenin adli bilimler fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu dile getiren Koçak, "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" kongresine dördüncü kez katıldığını, kongrenin her yıl daha üst seviyeye taşındığını kaydetti.

Koçak, adli tıp başkanlarından akademisyenlere, yargı mensuplarından ceza hukukçularına, avukatlara, kriminal uzmanlara kadar her alanda uzmanların bir arada olmasının bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından etkili olduğunu ifade etti.

"Yapay zeka bilirkişiliği olabilir mi?"

Yapay zekanın adli tıp alanında da önemli olduğuna işaret eden Koçak, "Yapay zeka artık hayatımızın her yerine girmiş durumda. Adli bilimler de gelişen teknolojiyi, olup bitenleri sürekli takip etmesi lazım ki ayakta kalabilsin, durumları tespit edebilsin. Şimdi sorun, 'yapay zeka mahkemelerde bir bilirkişinin yerini alabilir mi, alamaz mı?' Değişik fikirler var. Bazıları kabul ediliyor, bazıları edilemiyor. Çünkü sonuçta yapay zeka bir makinenin oluşturduğu bir veridir. Tabii şimdi tanığın sorgulanması lazım. Şimdi sorun orada yapay zeka kimi sorgulayacak, onun gibi konular var. Hala tartışma durumunda." diye konuştu.

Ali Koçak, yapay zekanın adli bilimler alanında büyük kolaylık da sağladığını vurgulayarak, çok fazla veri olduğunu ve bunun çözümlemesini çok daha hızlı yapabildiğini kaydetti.

Hayatın her alanına yapay zekanın girdiğini aktaran Koçak, sözlerine şöyle devam etti:

"Telefondan bilgisayarlara çok fazla veri var. Bunları bir insanın normal şartlarda çözebilmesi çok zor. Haftalarca, aylarca sürecek bu işi yapay zeka, birkaç dakikada hatta saniyeler içinde yapabiliyor. Dolayısıyla yapay zeka adli bilimlerde çok faydalı bir durum. Ancak işte bunun kanunlarla birleştirilip kullanılması mümkün. Suç delillerinin aydınlatılmasında yapay zeka etkin rol alıyor. Özellikle bazı cinayetlerin aydınlatılmasında insanların yapamayacağını yapay zeka çok daha hızlı yapabiliyor. Geliştirilerek, çok daha faydası olabilir."

Prof. Koçak, yapay zekayla da suç üretilebildiğini, bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Adli bilimlerin teknolojide ilerlemesinin faydalı olacağını ifade eden Koçak, adli tıp alanında bazı konularda Türkiye'nin, bazı konularda da ABD'nin daha ileride olduğunu sözlerine ekledi.