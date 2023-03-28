'Yaparım Bilirsin' şarkısını izinsiz kullanan AK Parti'ye Kenan Doğulu'dan tepki: Çok şaşkın

Şarkıcı Kenan Doğulu, AK Parti'nin hazırladığı videoda, kendisine ait olan "Yaparım Bilirsin" şarkısının izinsiz kullanıldığını açıkladı. Tepki gösteren Doğulu, "Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Kenan Doğulu, AK Parti tarafından hazırlanan bir videoda, kendisine ait olan "Yaparım Bilirsin" şarkısının izinsiz kullanıldığını açıkladı. AK Parti İstanbul'un Twitter'dan paylaştığı videoya, "Yine Yapamazsınız desenize bir şey deneyeceğiz" ifadeleri yer alırken, Kenan Doğulu duruma tepki gösterdi.

DOĞULU, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğulu, arkadaşlarının uyarısı üzerine fark ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, çok şaşkın olduğunu belirtti.

"ARKADAŞLARIMIN UYARISI ÜZERİNE FARK ETTİM"

Doğulu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yaparım Bilirsin" adlı şarkımın, içinde TOGG markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda, benden yazılı veya sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını dostlarımın ve çalışma arkadaşlarımın uyarısı üzerine fark ettim. Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım."