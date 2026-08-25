Emekli Tümamiral Bağcıoğlu: A400M filosu güçlendirilmeli, CN-235 yerine yeni nakliye uçakları planlanmalı

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin, coğrafi konumu dolayısıyla stratejik bir hava ulaştırma kapasitesine sahip olmasının zorunlu olduğunu belirterek "Mevcut A400M filosu, ilave uçaklarla güçlendirilmeli, yaşlanan CN-235 filolarının yerine geçecek yeni nakliye uçaklarının tedariki bugünden planlanmalıdır" dedi.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu sosyal medya hesabından "Hava Kuvvetleri'nin nakliye/kargo uçağı ihtiyacı" başlıklı bi açıklama yaptı. Bağcıoğlu açıklamasında, şunları kaydetti:

"Modern silahlı kuvvetlerin önceliği; askeri birliklerini, lojistik desteğini ve insani yardım kapasitesini ihtiyaç duyulan bölgeye en kısa sürede ulaştırmak, ana vatandan uzaktaki unsurlarını kesintisiz destekleyebilmektir. Bu tip görevleri icra ihtiyacı olan silahlı kuvvetler bu nedenle stratejik ve taktik hava nakliye filolarını sürekli güçlendirmektedir. Türkiye'nin coğrafi konumu, geniş sorumluluk sahası ve artan görev yükü, daha güçlü bir stratejik hava ulaştırma kapasitesini zorunlu kılmaktadır. Mevcut A400M filosu, ilave uçaklarla güçlendirilmeli, yaşlanan CN-235 filolarının yerine geçecek yeni nakliye uçaklarının tedariki bugünden planlanmalıdır. Güçlü bir hava ulaştırma kabiliyeti, sadece savaşta değil kriz, afet ve insani yardım operasyonlarında da Türkiye'nin etkinliğini artıracaktır."

Kaynak: ANKA