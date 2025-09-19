Yangınlarla Mücadele Devam Ediyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Köyceğiz, Antalya'nın Alanya ve Muğla'nın Milas ilçesinde başlayıp Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan yangınlarla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "En zorlu şartlara rağmen gece gündüz demeden, Yeşil Vatanımızı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla/Köyceğiz'de devam eden orman yangınında, zaman zaman saatte 71 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgara rağmen, 10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı, 506 personel ile cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor. Antalya/Alanya yangınına ise, saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgara karşı, 2 uçak, 9 helikopter, 190 kara aracı, 534 personelle müdahalemiz aralıksız sürüyor. Ayrıca dün gece saatlerinde başlayan, Aydın/Çine Muğla/Milas yangınlarının, hızlı ve etkili müdahaleler sonucu enerjisi düşürüldü. En zorlu şartlara rağmen gece gündüz demeden, Yeşil Vatanımızı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.