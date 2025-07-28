Yangınla Mücadelede Hayatını Kaybeden Kazım Bayrak'a Duygusal Veda

Yangınla Mücadelede Hayatını Kaybeden Kazım Bayrak'a Duygusal Veda
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Bursa'da çıkan orman yangınına su taşırken devrilen tankerde hayatını kaybeden Kazım Bayrak'ın, gönüllü olarak yangınla mücadeleye katılmak için tanımadığı bir tanker şoförünün yanına bindiği öğrenildi. Bayrak'ın ağabeyi, doğayı koruma konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına su taşırken şarampole devrilen tankerde hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak'ın bölgede tesadüfen tanıştığı tanker şoförüne yardımcı olmak için araca bindiği ortaya çıktı.

Yangının çıktığı ilk andan itibaren yardıma koşan Kazım Bayrak'ın (31) ağabeyi İbrahim Bayrak, AA muhabirine kardeşinin mobilya işi yaptığını ve bekar olduğunu söyledi.

Yangının ilk çıktığı anlarda kardeşinin gönüllü olarak bölgeye gittiğini aktaran Bayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşim yangınlar çıktığında gönüllü olarak Dışkaya Mahallesi'ne gitti. Orada Bolu'dan gelen su tankeri sürücüsüyle tesadüfen karşılaşıyor. Kazım ve diğer arkadaş ona yardımcı olmak, vatanımıza milletimize faydalı olmak ve yangını söndürmek için birlikte mücadele ediyorlar."

Bayrak, yaşanan kazanın ardından ölüm haberi aldıklarını dile getirerek, "Bu ülke, bu vatan hepimizin. Bizim de bu doğayı, ormanları korumamız lazım. Çöpleri gelişi güzel atıyoruz, ormanlarımızı pisletiyoruz. Mangal yapıyorlar, köz bırakıp gidiyorlar. Biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında önceki gün çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin dün şarampole devrilmesi sonucu şoför Ahmet Demirel ile yanındaki Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek hayatını kaybetmişti.

Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in cenazeleri Gürsu ilçesinde, Ahmet Demirel'in cenazesi ise Bolu'da toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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