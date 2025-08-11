Yangında Kurtarılan Köpek Yavruları ve Kaplumbağa

Yangında Kurtarılan Köpek Yavruları ve Kaplumbağa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan yangında orman işçileri, alevlerin arasından 2 köpek yavrusu ve bir kaplumbağayı kurtardı. Ekipler, hayvanlara su vererek ilk yardımda bulundu.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan yangını söndürmek için çalışan orman işçileri, alevlerin arasında kalan 2 köpek yavrusu ve bir kaplumbağayı kurtardı.

Güzelyalı Karanlık Liman girişindeki alevlerle mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, ağaçlık alanın içinde köpek yavruları ve bir kaplumbağa olduğu fark etti.

Yanan alana yaklaşan orman işçileri, alevlerin arasından aldıkları 2 köpek yavrusu ve kaplumbağayı güvenli alana taşıdı.

Kurtarılan hayvanlara vatandaşlar ve görevliler tarafından su verildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump, Washington'da 'Kamu güvenliği acil durumu' ilan etti

Trump başkentte acil durum ilan etti: Gerekirse ordu göndereceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.