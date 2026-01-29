Haberler

Yangında ölen Down sendromlu Eymen'in ailesi, ikinci kez evlat acısı yaşamış

Yangında ölen Down sendromlu Eymen'in ailesi, ikinci kez evlat acısı yaşamış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan, bugün düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Yangının mum ve çakmakla oynaması nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

İZMİR'in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan (11), toprağa verildi. Çalışkan çiftinin diğer oğulları Enes Çalışkan'ın (2) da trafik kazasında yaşamını yitirdiği, Eymen Ayaz Çalışkan'ın bu kazadan 4 yıl sonra dünyaya geldiği ortaya çıktı.

Göksu Mahallesi 679/28 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Daireden yükselen dumanı gören bina sakinlerinin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile yangın kısa sürede söndürülürken, Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan'ın mahsur kaldığı yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OĞLUNU KURTARAMAMIŞ

Anne Emine Çalışkan'ın (54) yangın sırasında mutfakta olduğu, diğer çocuğuyla birlikte dışarı çıktığı ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle Eymen Ayaz'ı kurtaramadığı belirtildi. Ayrıca Eymen Ayaz'ın evde mum ve çakmakla oynadığı, yangının da bu nedenle çıktığı öne sürüldü.

Öte yandan Çalışkan çiftinin diğer oğulları Enes Çalışkan'ın trafik kazasında yaşamını yitirdiği, Eymen Ayaz'ın bu kazadan 4 yıl sonra dünyaya geldiği öğrenildi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Eymen Ayaz Çalışkan için bugün ikindi vakti Buca'daki Yeşilbağlar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede, Emine-Hasan Çalışkan çifti, yakınları ve vatandaşlar yer aldı. Çalışkan'ın cenazesi, namazın ardından Yeniansızca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi

Belediye binasına asılan pankart ortalığı karıştırdı! Polis indirdi
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, 'Başkomutan' ilan edildi

Artık resmen başkomutan! ABD'nin müdahale ettiği ülkede kritik hamle
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi için bu akşam İstanbul'a geliyor
DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi

Belediye binasına asılan pankart ortalığı karıştırdı! Polis indirdi
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!