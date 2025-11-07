Haberler

Yangın Söndürme Helikopteri Kazasında Yaralanan Erdem, Ormanları Koruma Görevine Döndü
Denizli'de 2022 yılında düşen yangın söndürme helikopterinden yaralı olarak kurtulan Kenan Erdem, yeniden helikopterde görev alarak 'yeşil vatan'ı koruma mücadelesine devam ediyor. Erdem, helikopter kazasının ardından korkularına rağmen tekrar uçarak orman yangınlarına müdahale etmeye başladı.

Denizli'de 2022'de düşen yangın söndürme helikopterinden yaralı kurtulan Kenan Erdem, "yeşil vatan"ın korunması için görevini sürdürüyor.

Kastamonu'da orman muhafaza memuru olarak çalışan 31 yaşındaki Erdem, Taşköprü'de konuşlanan yangın söndürme helikopterinde 2 Eylül 2022'de Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı idari temsilci olarak görevlendirildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yangın söndürme çalışmalarına katılan Erdem'in içinde bulunduğu helikopter, 21 Eylül 2022'de Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için Kastamonu'daki Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünden havalandı.

Helikopter, Denizli Çardak Havalimanı ile Acıgöl arasında kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterdeki Rusya uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında Kenan Erdem'in de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Tedavisinin ardından 1 yıl sonra yeniden iş başı yapan Erdem, "yeşil vatan"ı korumak için yine yangın söndürme helikopterinde görev alıyor.

Erdem, AA muhabirine, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2020'de mesleğe başladığını söyledi.

Çocukluğundan beri helikopterleri çok sevdiğini belirten Erdem, "Her çocuk gibi büyüdüğünde pilot olmak isteyen biriydim. Gittiğim bir yangında helikopterin yangına müdahale edişi beni çok etkiledi. Bu sebeple içimden, 'İnşallah bir gün ben de helikopterde görev alabilirim' diye geçirdim. Sonra çalıştığımız bölgeye helikopter görevlendirildi. Ben de amirlerime gönüllü olduğumu söyledim. 2022 yılında da helikopterde çalışmaya başladım." dedi.

"Bu uğurdaki hevesim, merakım korkularımdan daha fazlaydı"

Aynı yıl görev yaptığı helikopterin düştüğünü söyleyen Erdem, "Orada 2 kişi hayatını kaybetti, diğer arkadaşlarımız da ben dahil yaralandık. Uyandığımda helikopterin enkazının içindeydim, kendim çıkabildim. Kaburgalarımdan birkaçı kırılmıştı. Başımın arkasında açık bir yara, sol bacağımda problem, akciğerde de biraz sıkıntı vardı. Sonra 112'yi aradık, amirlerime bildirdim helikopterin düştüğünü." ifadesini kullandı.

İşine döndükten 1 yıl kadar sonra tekrar helikopterde görev aldığını dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Helikoptere bindiğimde ilk etapta düşünüyordum, 'korkar mıyım, endişe duyar mıyım, fobim oluştu mu?' gibi ama bir şey değişmedi. Yine uçmaya, yangınlara müdahale etmeye devam ettik. Hava araçlarına merakım çok fazla. O yüzden talihsiz, birçok kişide travma yaratabilecek bir olay olsa bile yeşil vatanı korumak maksadıyla helikopterde tekrar görev almak benim için gerçekten çok kıymetli bir şeydi. Bu uğurdaki hevesim, merakım korkularımdan daha fazlaydı."

Erdem, ormanları korumanın orman muhafaza memuru olarak asli görevleri olduğunu vurgulayarak, "Orman yangınları büyük oranda insan kaynaklı. Vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
