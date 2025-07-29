Yangın Mağdurlarına Konteyner Ev Desteği Başlatıldı

Yangın Mağdurlarına Konteyner Ev Desteği Başlatıldı
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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, orman yangınlarından etkilenen Kamış köyündeki vatandaşlar için konteyner evlerin yerleştirilmeye başlandığını açıkladı. Yangınlar sonucu hasar gören toplam 42 konutun 36'sının bu köyde yer aldığı belirtildi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kentteki orman yangınlarında konutları zarar gören vatandaşlar için konteyner evlerin yerleştirilmeye başlandığını bildirdi.

Merkez ilçeye bağlı Kamış köyünde yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen ve kurulan konteynerleri yerinde inceleyen Şahin, burada yaptığı açıklamada, yangınlar sonucu toplam 42 konutun hasar gördüğünü, bunlardan 36'sının Kamış köyü ve bağlı mahallelerde bulunduğunu ifade etti.

AFAD tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, evi zarar gören 20 ailenin konteyner talebinde bulunduğunu ifade ede Şahin, şunları kaydetti:

"Yangın nedeniyle 19 köy ve 57 mahallemizden 1389 vatandaşımızla yaklaşık 2 bin hayvanımızı güvenli bölgelere tahliye etmiştik. Yangından en fazla etkilenen yerleşim yerimiz Kamış köyü oldu. Hasar gören 42 konuttan 36'sı burada bulunuyor. Evi yanan vatandaşlarımızdan gelen 20 konteyner talebi doğrultusunda, bugün itibarıyla yerleştirme süreci başlatılmıştır. Konteynerlerimiz her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde, modern biçimde donatılmıştır. Elektrik ve altyapı hizmetlerinin sağlanması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. İlk etapta bölgeye 3 milyon lira acil yardım ödeneği aktarılmış, yangında evleri zarar gören ailelerimize de toplam 1 milyon 644 bin 310 lira ödeme yapılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, yaralarımızı milletimizle birlikte saracağız."

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
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