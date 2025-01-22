Üye Girişi
Haberler
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark

Yangında kızı ve torununu kaybeden anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında kızını ve torununu kaybeden Sema Şahin isyan etti. Kimlik tespiti için DNA örneği veren Şahin, "Bir anne olarak burada sürünüyorum. Benim kızım kurtarılamamış, küçücük kalmış, bana göstermiyorlar, kömürleşmiş. Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti." diye konuştu.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında meydana gelen ve 76 kişiye mezar olan yangın faciasında acı detaylar ortaya çıktı. Yangında Feray Kanbolat ve kızı Oya Kanbolat hayatını kaybetti.

"OTEL SAHİPLERİNDEN HESAP SORACAĞIM"

Faciada kızı Feray Kanbolat ve torunu Oya Kanbolat'ı kaybeden Sema Şahin, kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi. Sema Şahin, kızı ve torununun hayatını kaybettiği yangından televizyondan haberdar olduğunu söyleyerek, "Ben anne olarak 2 canımı kaybettim, ben zaten öldüm. Otel sahiplerinden hesap soracağım. İmza kampanyaları başlatacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Suçlu olanlar cezasını çeksinler." dedi.

"KIZIM KÖMÜRLEŞMİŞ, KÜÇÜCÜK KALMIŞ"

    Çifte acı yaşayan Şahin, "Ben şu anda bir anne olarak burada sürünüyorum. Benim kızım kurtarılamamış, küçücük kalmış, bana göstermiyorlar, kömürleşmiş. Ben DNA verdim. Bu itfaiyenin geç gelmesi eleştiriyorum, kınıyorum ve bu devletin bizleri başıboş bırakmamasını ve sahip çıkmasını istiyorum. Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi. Yangın merdiveni var mı yok mu, kapıları açık mı, bir uyarı levhası yok mu? Niçin otele girenlere böyle ahşap otelde öyle bir bilgilendirme yapılmadı. Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti." ifadelerini kullandı.

    Yangında kızı ve torununu kaybeden anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış
    Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
    img

    Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı
    img

    Dortmund Nuri'yi kovdu! Akıllara Sergen'in aylar önceki sözleri geldi
    img

    Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
    500

    Yorumlar (4)

    Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

    Okadar haklı ki ...

    Yorum Beğen68
    Yorum Beğenme0
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

    Zor durum Allah sabır versin.

    Yorum Beğen55
    Yorum Beğenme0
    yanıtYanıtla
    Haber Yorumlarımardinli yiğit:

    Off allah sabır versin..

    Yorum Beğen38
    Yorum Beğenme0
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıHakan Celik:

    "son sözü" büyük istanbul depremi söyleyecek

    Yorum Beğen3
    Yorum Beğenme2
    yanıtYanıtla
    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Tutuklanan Ümit Özdağ'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

    Mahkemede verdiği ifadede ses getirecek "suikast" detayı
    Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

    Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
    Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

    Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
    Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

    Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
    Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

    Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
    Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı

    Ekonomiyi derinden etkileyecek karara saatler kaldı

    Son Dakika Haberleri

    title
    Close
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.