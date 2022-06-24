Yangın 4. günde devam ediyor! Dumanlar Marmaris ilçe merkezine ulaştı, Datça karayolu trafiğe kapatıldı - Haberler

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Yangın 4. günde devam ediyor! Dumanlar Marmaris ilçe merkezine ulaştı, Datça karayolu trafiğe kapatıldı

Haberler.com - Güncel
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Marmaris yangınında 60 saat geride kalırken, bu sabah 48 helikopter ve 13 uçağın havadan müdahaleye devam ettiği yangında alevler İçmeler'e doğru ilerliyor. Duman ve küller Marmaris ilçe merkezine ulaşırken, Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. Meteorolojik verilere göre rüzgarın öğleden sonra üç günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan yangın hâlâ sürüyor. Çöplükte devam eden yangın İçmeler'e ilerliyor. Alevler kuzeyden güneye ilerliyor. Duman ve küller Marmaris ilçe merkezine ulaştı. Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı.

Meteorolojik verilere göre öğleden sonra rüzgarın etkisi üç günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Sözcü'de yer alan habere göre rüzgarın hızının 09.00-16.00 arasında saatte 30-40 km'ye çıkacağı öngörülüyor.

Yangın 4. günde devam ediyor! Dumanlar Marmaris ilçe merkezine ulaştı, Datça karayolu trafiğe kapatıldı

Sabah 06.00'da havadan müdahale yeniden başladı. Rüzgarın hızının 09.00-16.00 arasında saatte 30-40 km'ye çıkacağı öngörülüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) açıklamasına göre 48 helikopter, 13 uçak ile Emniyet ve Jandarma'ya ait 20 TOMA alevlere müdahale ediyor.

Yangın 4. günde devam ediyor! Dumanlar Marmaris ilçe merkezine ulaştı, Datça karayolu trafiğe kapatıldı

Dün gece ise OGM'nin Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı; "Hangi bölgenin hava desteğine ihtiyaç duyduğu, hangi hava aracının nerede olduğu, hangi kara ekibinin nereden müdahale etmesi gerektiği karar destek sistemlerinin yardımı ve uzun yıllar eğitim almış tecrübeli yangın uzmanlarımızın kararlarına göre yapılmaktadır. Orman yangını iki kelimeden oluşan basit bir kavram gibi görünse de tüm personellerimizin hayatı ve mesleğinin bir parçası, ülkemizin düşmanıdır. Bu nedenle Yeşil Vatan için yangınla savaşımızı cansiperane bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz."

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Orman Yangını Marmaris Datça Güncel Haberler

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