Yanan ormanların anısına motosiklet tutkunlarından anlamlı proje - Haberler

ESKİŞEHİR (İHA) - Yanan ormanların anısına motosiklet tutkunlarından anlamlı proje

Geçen yıl yaşanan yangınlar nedeniyle bin 222 fidan diktiler

222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler:

"Ormanlar yurdumuzun süsüdür, geleceğimizin gücüdür"

ESKİŞEHİR - Türkiye'nin farkı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının ardından ağaç popülasyonunun azalması nedeniyle harekete geçen motosiklet tutkunları, Eskişehir'de bin 222 fidandan oluşan hatıra ormanı kurdu.

Geçen yıl Türkiye'deki farklı alanlarda yaşanan yangınlar nedeniyle binlerce dekarlık ormanlık arazi zarar görmüştü. Yangının etkisiyle küle dönen bazı alanlarda temizlik faaliyetleriyle birlikte yenileme çalışmaları başlatılmıştı. Eskişehir 222 Motosiklet Derneği, meydana gelen yangınların olumsuz etkilerini bir nebze de olsa azaltmak için bir proje hazırladı. Dernek üyeleri ve çocuklarının katılımıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen alana bin 222 adet çam fidanı dikildi. Türkiye'deki farklı motosiklet dernekleriyle de iletişim halinde olduklarını ve benzer projeler hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Dernek Başkanı Gürkan Güler, farklı türlere ait daha fazla fidanı toprakla buluşturmak istediklerini vurguladı.

"İnşallah gelecek nesillere bu ağaçların altında gölgelenmek, temiz havadan faydalanmak nasip olur"

Düzenlenen fidan dikim etkinliği hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, "2021 yılı temmuz ayında Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere yurt genelinde orman yangınlarımız olmuştu. Bu orman yangınlarında derneğimiz yangın bölgelerine yardım yapmıştı. O zamanlar kendi kendimize söz vermiştik. Orman Genel Müdürlüğü'nden bize yer tahsis edilmesini, yanan ormanların yerine yeni bir orman yapmayı istemiştik. Eskişehir'e bin 222 adet fidanı bütün motosiklet sürücüleri ve arkadaşlarımızla birlikte bölgemize diktik. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye genelindeki diğer derneklerle de görüşüyoruz. Onlar da böyle projeler yapacaklar. Motosikletçiler olarak herkes kendi bölgesinde Orman Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü alanlarda bu projeler yayılacaktır. Sloganımız şu: 'Ormanlar yurdumuzun süsüdür, geleceğimizin gücüdür'. İnşallah gelecek nesillere bu ağaçların altında gölgelenmek, temiz havadan faydalanmak nasip olur" dedi.