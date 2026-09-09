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Yanan evde ölü bulunan çiftin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi; altınlar kayıp

Yanan evde ölü bulunan çiftin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi; altınlar kayıp
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CENAZELERİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİElazığ’ın Karakoçan ilçesi Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında yanan evde ölü bulunan ve vücutlarında kurşun izlerine rastlanan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

CENAZELERİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında yanan evde ölü bulunan ve vücutlarında kurşun izlerine rastlanan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Mezraya getirilen çiftin cenazeleri, burada kılınan namazın ardından aile kabristanında yakınlarının gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

'KAZA DİYE BİLİYORKEN FARKLI ŞEYLER ÇIKTI'

Çiftin oğulları Düzgün Üykü, şüphelilerin yakalanıp cezalandırılmasını isteyerek, "Kimsenin hak etmediği bir ölüm şekli. Annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi. Herkesin annesi, babası, kardeşi var. Allah herkese hayırlı ölüm nasip etsin. Ölüm haktır ama bu hak değildir. Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı. Bunu yapan kişilerin bulunmasını temenni ediyoruz. Allah yanlarına bırakmasın. İnsanlığın artık bir kendine gelmesi gerekiyor. Para için, pul için can almaya, kıymaya gerek yok. Son geleceğimiz nokta burası. Bundan öte yol yok. Gelen bütün arkadaşlarımıza, köylülerimize, eşimize dostumuza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Burada katledilen 2 can var. Allah kimseye yaşatmasın. Burada yaşayan insanlar olarak, bu yaptı, şu yaptı diye kimseye iftira atmak durumunda değiliz. Düşman sahibi insanlar da değiliz. Düşman sahibi olacak şeyler yapan insanlar da değiliz. Sonuç olarak insanoğlu nefsine yenik düşebiliyor, 2 bileziğe 1 yüzüğe tav olup insanları katledebiliyor. İnsanlığın kendisine gelmesi gerekiyor. Herkesin nefsine sahip olması gerekiyor. Bugün annem babam öldürüldü. Annem babamın ön otopsi raporunda sırtından vurulduğu tespit ediliyorsa, bunu yapanların bulunup en azından başkalarına zarar vermemeleri adına yakalanması gerekiyor. Biz ceza veren mecra değiliz. Yetkilileri devlet kurumlarıdır" dedi.

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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