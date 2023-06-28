Yan baktı meselesinde yumruklar konuştu, bir kişi böyle darp edildi

Bursa'da metroda 'yan baktın' meselesi yüzünden çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada bir kişinin darp edildiği anlar kameraya yansıdı. İddiaya göre, seyir halindeki metroda iki vatandaş arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi bu esnada metronun kapısına sıkıştırdığı kişinin yüzüne yumruk savurdu. Metronun durmasıyla darp edilen kişi aşağı inerek olay yerinden uzaklaştı. Araya girmek isteyenlere de tepki gösteren saldırgan, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.