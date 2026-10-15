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Yalu Nehri'ndeki yeni köprü Dandong ile Sinuiju arasında resmen trafiğe açıldı

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Yalu Nehri'ndeki yeni köprü Dandong ile Sinuiju arasında resmen trafiğe açıldı
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Yalu Nehri üzerindeki eğik askılı köprü, perşembe günü düzenlenen ortak törenle resmen trafiğe açıldı. Köprü, Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Dandong ile Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletine bağlı Sinuiju arasında sınır ötesi ulaşım bağlantısı sağlıyor.

DANDONG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin ile Kuzey Kore arasındaki Yalu Nehri üzerine inşa edilen yeni köprü, perşembe günü düzenlenen ortak törenle resmen trafiğe açıldı.

Yalu Nehri üzerindeki eğik askılı köprü, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Dandong kenti ile Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletine bağlı Sinuiju kenti arasında sınır ötesi ulaşım bağlantısı sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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