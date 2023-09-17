Yalova sahilinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 1 ton katı atık toplandı. Yalova Belediyesi ve Hadi Yapalım (Let's Do it) Türkiye Hareketi çevre gönüllüleri, İl Özel İdaresi, Yalova Gençlik Merkezi, Yürüyen Köşk Derneği, Yeni Yaşam Engelliler Derneği, Zeytin Dalı Derneği, Birlikte Kanserle Mücadele Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve özel bir kolejin destek verdiği etkinlik çerçevesinde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Yalova sahilinde çöp toplama etkinliği: 1 ton çöp toplandı

YALOVA - 16 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Yalova sahilinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 1 ton katı atık toplandı.

Yalova Belediyesi ve Hadi Yapalım (Let's Do it) Türkiye Hareketi çevre gönüllüleri, İl Özel İdaresi, Yalova Gençlik Merkezi, Yürüyen Köşk Derneği, Yeni Yaşam Engelliler Derneği, Zeytin Dalı Derneği, Birlikte Kanserle Mücadele Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve özel bir kolejin destek verdiği etkinlik çerçevesinde çevre temizliği gerçekleştirildi. Doğu Sahil Bandı boyunca gerçekleştirilen etkinlikte kısa zaman içinde 1 ton katı atık toplandı.

Etkinliğe katılanlar piknik alanları, kumsal, kayalıklardan ve denizden çeşitli atıkları toplandı. Yalova Belediyesi personellerinin ve araçlarının da destek verdiği etkinlik Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyaya çevrecilik dersi verdiği Yürüyen Köşk'te son buldu. Let's Do It Yalova İl Temsilcisi Makbule Budak Çalışkan burada kısa bir konuşma yaparak etkinliğe katılım sağlayan tüm kurum ve derneklere etkinliğe başından bu yana destek veren Yalova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yalova Belediyesi İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Yürüyen Köşk Bahçesi'nde geri dönüşümden elde atıklardan yapılan kedi, köpek kulübeleri ve kuş yuvalarının nasıl yapıldığı konusunda bilgi verildi. Ardından minik çevreciler yapılan malzemeleri kendileri istedikleri gibi boyandı.