Yalova'daki DEAŞ operasyonunda şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün cenazesi, memleketi Düzce'de defnedildi
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Turgut Külünk, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Turgut Külünk, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Külünk'ün cenazesi, Yalova'da düzenlenen törenin ardından memleketi Akçakoca ilçesindeki babaevine getirildi.

Santral Caddesi'ndeki babaevinde alınan helalliğin ardından Akçakoca Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Osman Aydın tarafından helallik alınması ve cenaze namazı kıldırılmasının ardından polisler, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı.

Şehit Turgut Külünk'ün naaşı, Kapkirli Mezarlığı aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine, baba Aydın, anne Kevser, şehidin eşi Dilek, kızı Eslem Külünk ile kardeşleri, yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, İçişleri Bakan yardımcıları Münir Karaloğlu ve Bülent Turan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

