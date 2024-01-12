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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

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Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Operasyonda 64,23 gram sentetik uyuşturucu, 14 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında M.K, F.E, E.K. ve Y.Z.Z'nin adreslerinde arama yaptı.

Narkotik maddeler arama köpeği "Gölge"nin de kullanıldığı aramalarda 64,23 gram sentetik uyuşturucu, 14 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z.Z, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında ise "uyuşturucu madde satın almak"tan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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