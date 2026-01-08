Haberler

Yalova'da silahlı saldırıda ölen avukatın cenazesi Kahramanmaraş'a defnedilecek

Yalova'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Eşi Semiha Polat ve yakınları tarafından hastane morgundan alınan Polat'ın cenazesi, evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Bu arada kurum binasındaki odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Polat'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltındaki zanlı H.H'nin, SGK'ya emekli olmak üzere başvurduğu ancak şartları karşılamadığı için başvurusunun reddedildiği, kuruma açtığı davayı da kaybedince kendisine tebliğ edilen 40 bin liralık dosya masrafı için saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Dün, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), kurum avukatı Zekeriya Polat (31) ile görüşmek istemiş, çıkan tartışmada H.H, yanındaki tabancayla Polat'a ateş etmişti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibince yakalanıp polise teslim edilmişti. Ağır yaralanan Polat ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
