Yalova'da Minibüs Çarpması Sonucu İki Kişi Hayatını Kaybetti
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişi, bir minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
S.C. (30) idaresindeki 77 ADD 282 plakalı minibüs, Yalova-Kocaeli kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Mustafa Bayram (63) ile Mustafa Macit'e (53) çarptı.
Çapmanın etkisiyle Macit, karşı tarafa savrulurken üzerinden araç geçti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 2 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesetler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.