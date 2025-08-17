Yalova'da Marmara Depremi'nin 26. Yıldönümü Anma Programı Düzenlendi

Yalova'da Marmara Depremi'nin 26. Yıldönümü Anma Programı Düzenlendi
Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümünde, hayatını kaybedenler anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşle devam eden programda dualar okundu ve anmalar gerçekleştirildi.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Yalova'daki program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığın sahildeki Deprem Anıtı'na kadar sessiz yürüyüşüyle başladı.

Vali Hülya Kaya ve il protokolünün katıldığı yürüyüş sonrası anma programı için kurumlar tarafından alana kurulan stantlar gezildi, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından depremde yapılan arama kurtarma çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösterisi izlendi.

Deprem sonrası çekilen fotoğrafların sergilendiği 03.02 ve 45 saniye adı verilen salonların gezilmesi ve anı defterinin imzalanmasının ardından Vali Kaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar, deprem saati olan 03.02'de okunan dualara eşlik edip hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Milletvekili Meliha Akyol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
