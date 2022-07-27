Yalova'da kamyonetiyle köpeği ezen sürücü hakkında adli işlem yapıldı Yalova'nın Altınova ilçesinde kamyonetiyle bir köpeği ezerek yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu sürücü hakkında adli işlem yapıldı. Yalova'nın Altınova ilçesinde kamyonetiyle bir köpeği ezerek yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu sürücü hakkında adli işlem yapıldı. Kaytazdere beldesindeki bir akaryakıt istasyonuna aracıyla giren A.H. (22) yerde yatan köpeği ezdi. Şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 2 bin 40 lira ceza uygulandı. Bacaklarında kırıklar oluşan köpek tedavi altına alındı. Bu arada, köpeğin ezilme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Güncel AA / Güven Kaya Kaytazdere Yalova Güncel Haberler

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