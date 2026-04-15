'Yolda yürüyen kadının fotoğrafını çekti' iddiası; çevredekiler tarafından darbedildi

YALOVA'da yolda yürüyen bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen Y.A., çevredekiler tarafından darbedildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Barış Sokak'ta meydana gelen olayda; yolda yürüyen bir kadın, arkasından gelen Y.A.'nın kendisinin fotoğrafını çektiği söyleyip, bağırdı. Bunun üzerine çevredekiler, Y.A.'yı kovalamaya başladı. Kalabalık, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladıkları Y.A.'yı darbederken, bölgeye olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kalabalığın elinden kurtardığı Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A.'nın darbedildiği sırada telefonundaki görüntüleri silmeye çalıştığı öne sürülürken, ilk incelemede; kadına ait bir fotoğraf bulunmadığı öğrenildi. Kadın şikayetçi olurken, yaralanan Y.A. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi sonrası Y.A. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer yandan Y.A.'nın kalabalık tarafından darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı